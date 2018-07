Santos atrasa mais uma vez o pagamento dos salários dos jogadores

Às vésperas do clássico com o Corinthians, sábado, o Santos voltou a atrasar o pagamento dos jogadores. O elenco não recebeu neste mês nem o pagamento previsto na carteira de trabalho nem os direitos de imagem. Geralmente o elenco recebe o depósito entre os dias 5 e 10 de cada mês. No mês passado, o Santos passou pelo mesmo problema e precisou emprestar R$ 8 milhões do Banco BMG para quitar a dívida. Desse montante, R$ 3,5 milhões foram usados somente para pagar uma pendência com o atacante Robinho.

O clube liberou Lucas Lima para negociar sua ida para o Porto, de Portugal. Em uma carta, o presidente Modesto Roma Junior autoriza o jogador a viajar à Europa para fazer exames médicos e fechar a negociação. Precisa dessa venda. Como o meia está suspenso da partida contra o Corinthians, pode até mesmo não voltar a vestir mais a camisa do time.