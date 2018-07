Santos atrasa pagamento e Ricardo Oliveira diz confiar na diretoria

O Santos tem atrasado quase dois meses de direitos de imagem de seus jogadores. O assunto é falado entre os atletas, embora a diretoria alvinegra prefira não comentar. O atacante Ricardo Oliveira admitiu nesta quarta-feira que existem pendências para serem resolvidas, mas disse confiar nos dirigentes.

"Existem pendências que a diretoria sempre tem feito esforços para cumprir e tem determinado para nós que estão engajados para fazermos só nosso trabalho dentro de campo. A diretoria tem feito esforço enorme pra cumprir prazos e estamos satisfeitos com a sinceridade que eles têm nos tratado", disse o atacante.

Experiente, Ricardo Oliveira assegurou que o problema não fará o time perder o foco no Campeonato Brasileiro e na sequência da Copa do Brasil.

"Eu quero fugir desses assuntos. É um assunto que nós atletas procuramos focar no trabalho e a diretoria cumprir com o que foi firmado e assinado. Eu acho que tem todo um empenho de ambos, de nós atletas em campo, e diretoria de cumprir prazos. Isso não é algo que vai tirar a gente do objetivo. São informações que vêm pra atrapalhar, tirar do foco, e isso te afirmo que não vai acontecer", assegurou.

O motivo dos problemas financeiros foi a falta de recebimento de algumas verbas que o clube esperava, mas não caíram na conta. Mesmo assim, é fato que o Santos não goza de uma boa saúde financeira. Por isso, a intenção da diretoria é conseguir vender pelo menos um jogador. Gabriel e Thiago Maia são os mais cotados para deixar o clube.