Santos atropela Atlético-MG e vai à final da Copa SP de Futebol Júnior

BARUERI - O Santos, atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, se garantiu para a sua quinta decisão no torneio - a segunda de forma consecutiva. E em grande estilo. Em um duelo considerado por muitos a final antecipada, o time da Baixada Santista bateu o Atlético Mineiro por 3 a 0, nesta terça-feira, na Arena Barueri, em Barueri, pelas semifinais da 45.ª edição da competição.

Agora, o Santos vai encarar na final do torneio o Corinthians, no próximo sábado pela manhã no Pacaembu. O time de Parque São Jorge derrotou o Fluminense por 2 a 1 no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, e briga pelo seu nono título do Copa São Paulo de Juniores.

O grande destaque da vitória santista foi o atacante Stéfano Yuri, autor de dois gols, que o fizeram empatar na artilharia com Gustavo, do Taboão da Serra (SP), ambos com nove gols. O artilheiro abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo após aproveitar um cruzamento pelo lado direito.

Na segunda etapa, o Santos matou o jogo com um belo gol de Matheus Augusto, aos 32 minutos. Ele recebeu na intermediária, pelo lado esquerdo, avançou para o meio e chutou colocado no ângulo esquerdo do gol do Atlético. Aos 41, Stéfano Yuri decretou o placar de 3 a 0 para os santistas.