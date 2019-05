Santos atua 2 vezes no Pacaembu no fim de semana e leva time feminino ao estádio

Tratado como segunda casa do Santos, o Pacaembu vai receber o torcedor do clube duas vezes neste fim de semana. O estádio paulistano será palco de duelo no sábado com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro Feminino, a partir das 14 horas. No dia seguinte, será a vez de o time masculino também entrar em campo, às 16h, diante do Vasco, pelo Brasileirão.

Na gestão de José Carlos Peres, iniciada em 2018, e principalmente nesta temporada, quando a Vila Belmiro passou por reformas, o Pacaembu se tornou palco frequente de jogos do Santos. O compromisso com o Vasco será o décimo do time como mandante nesta temporada, sendo que outros dois já estão agendados para o período que antecede a pausa para a Copa América, contra Corinthians, pelo Brasileirão, e Atlético-MG, pela Copa do Brasil.

O retrospecto do Santos no Pacaembu em 2019 é bom, com sete vitórias, um empate e uma derrota no local, mas o time foi eliminado da Copa Sul-Americana e do Estadual atuando no estádio. O duelo contra o Vasco teve 6.700 ingressos vendidos antecipadamente até às 18h30 de sexta-feira.

Agora, então, o time também leva para a capital a sua equipe feminina. E isso começará com um duelo de peso, pois Santos e Flamengo são os únicos invictos no Brasileirão Feminino, sendo que o clube da Vila Belmiro tem 100% de aproveitamento na competição, com 21 pontos somados em sete compromissos, com dois a mais do que o time carioca, que venceu seis vezes e empatou uma.

"Os dois times estão muito bem no Brasileirão, então será um jogo bem disputado. Acredito que quem errar menos sairá vencedor. Vamos fazer de tudo para que alcançar esse triunfo importante, que nos manterá na liderança da competição", afirmou a meia-atacante Alanna ao site oficial do Santos.

A presença das "Sereias da Vila" no Pacaembu não vai se resumir, porém, ao duelo com o Flamengo. Na quarta-feira, o Santos voltará ao estádio para clássico contra o Corinthians, a partir das 14 horas, válido pelo Campeonato Paulista. Os times ocupam as duas primeiras posições do Grupo 2 do Estadual, sendo que as corintianas estão à frente com 15 pontos, com três a mais do que as santistas, exatamente por terem vencido um clássico, em 31 de março, na Fazendinha, por 3 a 1.

Os jogos contra Flamengo e Corinthians terão entrada gratuita no Pacaembu. O compromisso contra o rival do Parque São Jorge, porém, terá torcida única, do Santos, o clube mandante, como vem ocorrendo nos clássicos do futebol paulista nos últimos anos.

Atuar no Pacaembu não chega a ser uma novidade para a equipe de futebol feminino do Santos, embora seja fato raro. Até agora, foram sete jogos realizados no estádio, com cinco vitórias e dois empates, além de 25 gols marcados e apenas três sofridos. E o último desses compromisso foi no ano passado, quando goleou a Portuguesa por 5 a 0 pelo Paulistão Feminino. Aquele duelo, realizado em 14 de abril, atraiu 1.020 pessoas ao estádio.

"Jogar no Pacaembu é muito legal. Já tive momentos bons lá com a camisa do Santos, como esse em 2009. É um gramado leve, que favorece o nosso estilo de jogo atual, então espero que a gente consiga aproveitar isso da melhor forma possível", afirmou, ao site oficial do Santos, que em 2009 participou da goleada por 5 a 0 sobre o Formas Íntimas, pela Copa Libertadores.

CORINTHIANS

O Pacaembu também recebeu a equipe feminina do Corinthians nos últimos idas. Na quinta-feira, venceu o Iranduba por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, em duelo com 4.982 pagantes e 5.387 presentes.