Santos aumenta preço do ingresso para a segunda final

Veja também:

Médico não garante Neymar na final do Paulistão

'Quero um Porsche e Uma Ferrari na garagem', diz Neymar

Luxemburgo de novo na vida dos santistas

Santistas tentam evitar clima de 'já ganhou'

Blog Bate-Pronto: Santos já pode vestir a faixa de campeão?

O tobogã, reservado ao Santo André no primeiro jogo, recebeu poucos torcedores e no domingo será ocupado por santistas. A entrada para o setor passou de R$ 40 para R$ 50. O torcedor andreense que quiser assistir ao jogo vai pagar R$ 70 pelo ingresso e entrar pelo portão 22. O bilhete mais caro é o da cadeira azul, no setor VIP, vendido a R$ 250.

O Santos explicou que foi obrigado a aumentar o preço dos ingressos para garantir a meia-entrada para todos os setores. O clube privilegia o associado que terá direito a comprar a entrada com antecedência nesta terça e quarta, entre as 9 e 20 horas, nas bilheterias da Vila Belmiro e do Pacaembu.

Há também a opção da compra pela internet, por meio do site www.ingressofacil.com.br. A carga total é de 36.788 ingressos.