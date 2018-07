Santos bate Corinthians na Vila e São Paulo dá vexame. Veja os gols

O Corinthians finalmente teve a invencibilidade na temporada quebrada ao ser derrotado pelo Santos, em clássico na Vila Belmiro, por 2 a 0. Mesmo contrariado após ver a diretoria santista recusar proposta astronômica da China pelo seu futebol, Ricardo Oliveira não se abateu e marcou os dois da vitória. Ainda no domingo, o Palmeiras afastou parte da desconfiança em torno do futebol da equipe ao fazer 4 a 1 no Capivariano, em partida tranquila para o alviverde no Allianz Parque. Já no sábado, o São Paulo deu vexame ao levar a virada do São Bernardo, em derrota por 3 a 1, no Pacaembu. Confira os gols da rodada!

SANTOS 2 X 0 CORINTHIANS

PALMEIRAS 4 X 1 CAPIVARIANO

SÃO PAULO 1 X 3 SÃO BERNARDO