Santos bate Guarani no fim e assume a vice-liderança

Curiosamente, Santos e Corinthians farão o clássico deste domingo, às 16 horas, no Pacaembu. O técnico Dorival Júnior, entretanto, não está nada contente. Apesar de ter recolocado os garotos Neymar, Ganso e André - afastados por uma partida por indisciplina - no time, o técnico demonstrou irritação com o futebol apresentado, chegando a substituir Neymar no segundo tempo.

Já o Guarani, que conheceu sua primeira derrota na competição, está com seis pontos, na 12.ª posição, e agora terá pela frente outro time complicado, o São Paulo, no mesmo dia e horário, em Campinas.

O JOGO - O primeiro tempo começou como o torcedor santista esperava: com um gol de Neymar que, de corte de cabelo novo, tirou o seu marcador e chutou no contrapé do goleiro Douglas, aos dois minutos.

A lembrança da goleada por 8 a 1 do primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil veio à tona, mas o Guarani - de técnico novo, assim como elenco -, tinha outras pretensões. Aos poucos, o time campineiro tomou conta do jogo, com bons toques no meio de campo, de Paulo Roberto e Preto.

O empate, porém, viria num lance de bola parada. Aos 37, o veterano Baiano, ex-Santos, cobrou falta pela direita e, contando com a ajuda do goleiro Felipe, marcou o gol do Guarani.

O jogo fraco do Santos na primeira etapa fez com que a torcida usasse o árbitro Wilson Luiz Seneme como válvula de escape. Em dois lances, aos oito e aos 43 minutos, o árbitro não deu pênaltis a favor da equipe santista.

A reclamação não eximiu o Santos de seu jogo aquém do esperado. O Guarani manteve o bom ritmo no segundo tempo, chegando a criar duas boas chances para virar o placar, mas sem êxito na hora da conclusão.

Irritado com o futebol apresentado pelo seu time, Dorival optou por modificar o esquema tático, tirando Marquinhos para a entrada de Zé Eduardo. O time melhorou e chegou a criar duas chances, desperdiçadas. E, numa atitude impensável para o torcedor santista, Neymar foi substituído pelo centroavante Marcel, que tratou de marcar o segundo gol aos 41 minutos, numa cabeçada após belo cruzamento de Léo.

Com a partida ganha, o Santos apenas contou com o erro de posicionamento do até então bem estruturado Guarani para chegar ao terceiro gol, aos 43, com André, após belo toque de cabeça de Marcel.

Ficha técnica:

Santos 3 x 1 Guarani

Santos - Felipe; Pará, Edu Dracena, Durval e Léo; Arouca, Wesley (Rodriguinho), Marquinhos (Zé Eduardo) e Paulo Henrique Ganso; Neymar (Marcel) e André. Técnico: Dorival Júnior.

Guarani - Douglas; Rodrigo Heffner, Fabão, Ailson e Márcio Careca; Renan, Baiano (Fabinho), Paulo Roberto e Preto (Heverton); Mazola (Ricardo Xavier) e Roger. Técnico: Vagner Mancini.

Gols - Neymar, aos dois, e Baiano, aos 37 minutos do primeiro tempo; Marcel, aos 41, e André, aos 43 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Pará, Léo e Edu Dracena (Santos); Rodrigo Heffner, Roger e Preto (Guarani).

Árbitro - Wilson Luiz Seneme (Fifa-SP).

Renda - R$ 143.715,00.

Público - 5.146 pagantes.

Local - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).