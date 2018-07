Santos bate o Internacional e encosta nos líderes do Campeonato Brasileiro

José Patrício/AE

SÃO PAULO - Dois times já classificados para a Copa Libertadores, sem compromisso, que fizeram um jogo chocho. Certo? Errado. Santos e Internacional buscavam a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, em jogo atrasado da 13.ª rodada, e lutaram até o último minuto para encostarem de vez nos líderes. Melhor para o time da Vila Belmiro, que venceu por 1 a 0, com gol de Neymar.

Agora com os mesmos 29 jogos dos adversários, a "gordura" acabou e o Santos ganha força para a sequência da competição: soma 48 pontos, seis pontos atrás do líder Cruzeiro. Ainda foi beneficiado pelo Corinthians, que perdeu para o Vasco.

Contra um Inter sem D´Alessandro e Giuliano, que estavam com suas seleções, o técnico Celso Roth sacrificou Guiñazu no meio-campo. O argentino era o único titular pelo setor e teve que correr atrás dos rápidos Danilo e Alan Patrick no primeiro tempo.

Bola. Neymar deu um tempo nas reclamações com a arbitragem, com os adversários, com os companheiros... Com o técnico, com a torcida... E decidiu só jogar futebol. Os santistas agradecem. O camisa 11 mais uma vez deu algumas mostras dos seus dribles eficientes e chutes precisos.

Apesar disso, o gol saiu mesmo depois de uma bobeira de Kléber. O lateral-esquerdo saiu jogando errado, a bola sobrou para Neymar, que chutou cruzado para abrir o placar. Foi o nono gol dele na competição.

"O ritmo está legal. Esperamos continuar assim até o final. São duas grandes equipes e que estão brigando diretamente pelo título", disse o capitão Edu Dracena.

Cansaço. Para a etapa complementar, Celso Roth desistiu da ideia de poupar Tinga. O meio-campo entrou e deu mais volume de jogo aos colorados. Mas faltava uma referência no ataque. Edu e Ilan demonstraram falta de preparo físico e o time custou para chutar uma bola em gol. Andrezinho arriscou chutes de longe.

Mas os santistas também sentiram o ritmo do jogo e tiraram o pé. O lateral-esquerdo Léo teve um problema na coluna e foi encaminhado para o hospital. Neymar e Zé Eduardo só voltaram a jogar bem quando se aproximaram um do outro. Cada um perdeu uma chance na cara do goleiro Renan. Do outro lado, Rafael teve que se virar para segurar a pressão final do Internacional.

Já pela 30.ª rodada, o Santos tem pela frente o clássico contra o São Paulo, domingo, às 16 horas, no Morumbi. Um dia antes, Inter vai ao Engenhão enfrentar o Flamengo, às 18h30.

SANTOS - 1 - Rafael; Pará, Edu, Durval, Léo (Maranhão); Arouca, Roberto Brum, Danilo (Vinícius), Alan Patrick (Alex Sandro); Neymar e Zé Eduardo. Técnico: Marcelo Martelotte.

INTERNACIONAL - 0 - Renan; Ney, Bolívar, Índio, Kleber; Guiñazu , Derley (Tinga), Glaydson , Marquinhos (Guto); Edu e Ilan (Andrézinho). Técnico: Celso Roth.

Gol - Neymar, aos 26 minutos do 1.º Tempo. Árbitro - Nelson Nogueira Dias (PE). Público - 10.036 pagantes. Renda - R$ 243.930. Local - Vila Belmiro, em Santos (SP).