Santos bate o XV e decidirá vaga em casa contra o São Paulo

Deu a lógica na Vila Belmiro. Sem precisar se esforçar muito, o Santos bateu o XV de Piracicaba por 3 a 0, neste domingo, e agora vai enfrentar o São Paulo, na semifinal do Campeonato Paulista. A data e o horário do jogo ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol, mas o time da Baixada tem a vantagem do mando de campo por ter feito melhor campanha.

Muito superior ao XV, o Santos controlou a partida do começo ao fim, praticamente sem ser incomodado na defesa. O time marcou dois gols de pênalti, um em cada tempo. Primeiro com Robinho, depois com Ricardo Oliveira. Nos minutos final, Lucas Lima fechou o placar.

Robinho sentiu dores na coxa esquerda e pediu para ser substituído aos sete minutos do segundo tempo, mas o caso não é considerado grave. O atacante deixou o campo mancando, porém não deve ser problema para a semifinal. É provável que Robinho seja poupado apenas do jogo de quarta-feira contra o Londrina, pela Copa do Brasil, em São José dos Campos - o time venceu a partida de ida por 1 a 0.

Neste domingo, o Santos se impôs desde o início e não deu chance para o XV. Logo aos dez minutos, Geuvânio recebeu de Lucas lima na entrada da área acertou o travessão do goleiro Roberto, que ficou só olhando.

Cinco minutos depois, Lucas Lima sofreu pênalti. O jogador invadiu a área pela direita e foi derrubado por Fabiano. Na cobrança, Robinho cobrou com perfeição, no canto esquerdo do goleiro.

O gol no início do jogo deu ainda mais tranquilidade para o Santos, que passou a impressão de que não demoraria muito para fazer o segundo. O time, no entanto, não conseguia transformar o maior volume de jogo em chances de gols e só voltou a criar uma oportunidade ampliar a vantagem aos 37. Após mais um erro de passe do meio de campo do XV, Robinho puxou o contra-ataque e serviu Lucas Lima, que soltou a bomba e acertou a trave.

O segundo tempo foi uma repetição da primeira etapa. O Santos ficava o tempo todo com a bola, enquanto o XV apenas se defendia.

Assim, veio o segundo gol. Aos 34, Leonardo Luiz cortou chute com a mão chute dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Com categoria, Ricardo Oliveira cobrou no canto, sem chances para o goleiro. Foi o nono gol do atacante no Campeonato Paulista, que se igualou a Crislan, do Penapolense, na artilharia da competição.

Com o freio de mão puxado, o Santos ainda fez o terceiro, aos 44, com Lucas Lima, que aproveitou outra bobeira do XV.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 X 0 XV DE PIRACICABA

SANTOS - Vladimir; Victor Ferraz, Werley, Gustavo Henrique e Chiquinho; Valencia (Lucas Otávio), Leandrinho e Lucas Lima; Robinho (M. Gabriel), Geuvânio (Gabriel) e Ricardo Oliveira. Técnico: Marcelo Fernandes.

XV DE PIRACICABA - Roberto; Éder Sciola, Leonardo Luiz, Rodrigo e Fabiano; Renan Foguinho, Diego Silva (Chico), Tony e Henrique (Tiago); Bruninho (Roni) e Paulinho. Técnico: Toninho Cecílio.

GOLS - Robinho, aos 17 minutos do primeiro tempo; Ricardo Oliveira, aos 35, e Lucas Lima, aos 44 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Guilherme Ceretta de Lima.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Lima, Tony, Fabiano, Renan Foguinho, Leandrinho e Leonardo Luiz.

RENDA - R$ 456.095,00.

PÚBLICO - 11.260 pagantes.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).