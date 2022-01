Santos, Grêmio e Botafogo entram em campo sonhando com vaga antecipada na Copinha

Três dos favoritos ao título da Copa São Paulo de Futebol Júnior estarão em campo nesta quinta-feira, pela segunda rodada. Santos, Grêmio e Botafogo jogam para seguir com 100% de aproveitamento e buscando encaminhar a classificação à próxima fase.

O Santos, que levou muitos jogadores que jogariam o torneio para o profissional, sofreu para vencer o Operário-PR, na estreia, por 2 a 1, mas enfrenta o modesto Rondoniense para seguir na liderança e, quem sabe, já cravar sua classificação, o que pode acontecer em caso de vitória da Ferroviária sobre o time paranaense.

O Grêmio vive situação semelhante. O time gaúcho suou para vencer o Mixto-MT, por 2 a 0, na primeira rodada, e, agora, faz um duelo direto pela liderança contra o Castanhal-PA, que bateu o XV de Jaú por 1 a 0. Quem levar a melhor, seguirá com 100% e praticamente na próxima fase da competição.

O Botafogo, por outro lado, teve um início mais tranquilo ao fazer 3 a 0 na Aparecidense. Uma vitória diante do Petrolina, combinada com um tropeço do time goiano frente ao Taubaté, o levará para a próxima fase com uma rodada de antecedência.

Outros dois jogos chamam a atenção. O Athletico-PR, que estreou com um empate sem gols diante do novato Taquarussú-TO, joga a vida frente ao Velo Clube, que lidera o Grupo 12, com três pontos. Já o América-MG, que ficou no 1 a 1 com o Falcon-SE, precisa vencer o São Carlos para seguir em boas condições no torneio. O time do interior paulista começou com vitória no clássico contra o São-Carlense.

Confira os jogos desta quinta-feira:

11h

União São João-SP x Taquarussú-TO

13h

Comercial-SP x Chapadinha-MA

Taubaté-SP x Aparecidense-GO

União Iacanga-SP x União ABC-MS

13h15

Velo Clube-SP x Athletico-PR

15h15

Petrolina-PE x Botafogo-RJ

Novorizontino-SP x Santa Cruz-PE

Nova Iguaçu-RJ x Criciúma-SC

17h

São-Carlense-SP x Falcon-SE

17h15

XV de Jaú-SP x Mixto-MT

19h15

São Carlos-SP x América-MG

19h30

Castanhal-PA x Grêmio-RS

Ferroviária-SP x Operário-PR

21h45

Rondoniense-RO x Santos-SP