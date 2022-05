Santos embala e sonha em ser líder no Brasileirão e no seu grupo da Sul-Americana

O Santos somou três vitórias consecutivas, ao derrotar o Coritiba, por 3 a 0, quinta-feira à noite, na Vila Belmiro, e garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas se o time do técnico Fabián Bustos obter mais dois triunfos poderá atingir os 100% de seus objetivos nas três competições que disputa simultaneamente.

Além da classificação na Copa do Brasil, o time santista poderá terminar na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, ao final da sexta rodada. Basta que o Internacional derrote o Corinthians, sábado, no Beira-Rio, e o time praiano supere o Goiás, na noite de domingo, em Goiânia.

Leia Também Marcos Leonardo se emociona com festa da torcida na vitória sobre o Coritiba

Já pela Sul-Americana, a equipe alvinegra volta a campo na quarta-feira, quando terá pela frente o Unión la Calera, na Vila Belmiro. Uma vitória levará o Santos à liderança do Grupo C, além de garantir a vaga nas oitavas da competição internacional.

Para obter um bom rendimento do time nos dois próximos compromissos, Bustos já inicia a preparação nesta sexta-feira, quando serão analisados os dados fisiológicos de cada atleta para se saber quem está em condições de entrar em campo sem o risco de sofrer lesões.