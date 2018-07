Santos busca a reabilitação na Vila Belmiro contra a equipe do Grêmio

SANTOS - O Santos vai jogar para Adilson Batista analisar o time, neste sábado, às 19h30, contra o Grêmio, na Vila Belmiro, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador contratado para comandar o time em 2011 não vai comparecer ao estádio, mas assistirá atentamente ao jogo pela televisão para analisar o comportamento de alguns jogadores, principalmente Keirrison. O atacante foi contratado por empréstimo do Barcelona para o lugar de André e na partida terá a responsabilidade de substituir Neymar, suspenso pelo terceiro amarelo.

Se ele não der a resposta esperada nas quatro rodadas restantes do Campeonato Brasileiro e no amistoso diante do Vasco, em Teresina (PI), na próxima quarta-feira, Adílson vai pedir a contratação de um novo centroavante para a próxima temporada.

Como já está classificado para a Copa Libertadores da América e não tem mais chance de chegar ao título do Brasileirão, o time de Marcelo Martelotte não tem mais aspirações na competição, mas precisa da vitória para interromper a série de cinco resultados negativos - duas derrotas e três empates. O interino pediu aos jogadores para que levem o jogo a sério.

Em três conversas pessoais e mais algumas por rádio com Adilson, Martelotte deu informações e opinou sobre vários assuntos envolvendo o futebol santista, mas não ouviu nenhum pedido do novo treinador para os últimos cinco jogos da temporada. Por isso, a escalação deste sábado é o de sua preferência. Além de Neymar, ele não poderá contar com Arouca, ainda vetado pelos médicos.

Como o adversário goleou o Ceará por 5 a 1 na rodada passada, Martelotte optou por uma formação mais defensiva, com três volantes, um armador e dois atacantes. Dos dois, Keirrison jogará avançado e Zé Eduardo sairá da área para buscar jogo.