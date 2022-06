Santos busca ajuste no ataque sem homem-gol para encurralar o Inter na Vila Belmiro

O desfalque do atacante Marcos Leonardo é o grande problema que o técnico Fabián Bustos está enfrentando para armar o Santos que, nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, enfrenta o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Principal nome do elenco na temporada, a revelação santista já marcou 11 gols no ano e na corrida dos artilheiros já balançou as redes cinco vezes pelo Brasileirão.

Convocado pela seleção sub-20, Marcos Leonardo deixa a vaga em aberto no setor ofensivo. Na corrida contra o tempo, Bustos vem conversando com seus jogadores para descobrir a melhor fórmula para o seu setor ofensivo.

Entre as peças que tem à disposição, Bryan Angulo e Rwan Seco são os mais cotados. O veterano Ricardo Goulart, que prefere atuar vindo de trás, é outra opção do treinador argentino.

A princípio, a ideia do comandante é não mexer na estrutura do time. Neste caso, o ideal é colocar um substituto que goste de jogar entre os zagueiros. Angulo leva vantagem sob esse aspecto já que tem mais presença de área.

Sem definir o substituto, Bustos pode ainda contar com a juventude de Rwuan. Promovido ao elenco profissional nesta temporada, ele tem ganhado espaço no time de cima atuando como um segundo atacante.

Com 12 pontos, o Santos quer aproveitar o fator casa para voltar a vencer. Os seguidos tropeços nas últimas rodadas distanciaram a equipe da Vila Belmiro do primeiro lugar. Para Bustos, o fato de jogar em casa deve ser aproveitado. "Nosso time sempre teve um bom aproveitamento jogando na Vila."

O que já está definido, no entanto, é o retorno de Rodrigo Fernández ao meio-campo. O volante, que cumpriu suspensão automática em Curitiba, deve jogar ao lado de Zanocelo e Sandry no meio-campo.

Pelos lados do Internacional, a ordem é tentar manter o embalo da última vitória sobre o Red Bull Bragantino. Com 14 pontos, a principal dúvida do técnico Mano Meneses para escalar a equipe está no ataque. David, Taison, Pedro Henrique e Maurício brigam por uma vaga para atuar ao lado de Alemão.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS x INTERNACIONAL

SANTOS - João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Sandry; Léo Baptistão, Jhojan Julio e Bryan Angulo. Técnico: Fabián Bustos.

INTERNACIONAL - Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Dourado, Edenílson, Carlos de Pena e Alan Patrick; David (Taison) e Alemão. Técnico: Mano Meneses.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).

TRANSMISSÃO - Globo e Premiere FC.