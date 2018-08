Santos busca empate na estreia de Bryan Ruiz, mas mantém jejum de vitórias

O Santos fez mais uma péssima apresentação e ficou no empate por 1 a 1 com o Ceará nesta quarta-feira, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, em jogo antecipado da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar não foi dos piores para o time paulista, que levou um sufoco o jogo inteiro.

O Ceará abriu o placar com quem mais infernizou a zaga santista: o centroavante Arthur. Em um belo contra-ataque, ele recebeu na área e mandou para as redes em sua sétima finalização contra a meta de Vanderlei. O Santos chegou ao empate aos 41 minutos do segundo tempo, com um gol de peito de Jean Mota.

O time paulista acumulou a sétima partida seguida sem vitória (seis pelo Brasileirão e uma pela Copa do Brasil). O empate mantém o Santos próximo da zona de rebaixamento, em 15º lugar, com os mesmos 18 pontos da Chapecoense, o 17º. O Ceará vinha de duas vitórias seguidas e vê o resultado com gosto de derrota, pois ocupa o 18º lugar, com 15 pontos.

O Ceará volta a campo no sábado, contra o Atlético-PR, às 16h, novamente no estádio Presidente Vargas. O Santos joga no domingo, às 11h, contra o Atlético-MG, no Independência, em Belo Horizonte.

O JOGO

O duelo em Fortaleza marcou a estreia do meia costarriquenho Bryan Ruiz, principal contratação do Santos durante a pausa da Copa do Mundo, e grande esperança para dar mais criatividade à equipe. Ele entrou no segundo tempo da partida, depois de o Santos praticamente assistir ao adversário jogar. Mas ainda sem ritmo de jogo, pouco produziu, para desespero do técnico Cuca.

O Santos foi dominado pelo Ceará no primeiro tempo. O time anfitrião finalizou 11 vezes contra a meta de Vanderlei, enquanto que os paulistas chegaram apenas uma, sendo que chute saiu sem muito perigo. Arthur era o centroavante que mais incomodava os santistas e arriscou seis vezes a gol, duas delas com defesa de Vanderlei. Pelas laterais, Juninho Quixadá parecia imarcável e acertou uma bola no travessão.

O Santos não conseguia criar nada e sentiu a falta do lateral-esquerdo Dodô, suspenso. Jean Mota entrou em seu lugar. No ataque, Rodrygo e Yuri Alberto, parceiros nas categorias de base, pegaram pouco na bola.

Cuca mandou o Santos de volta para o segundo tempo com Gabriel na vaga de Yuri Alberto e Bryan Ruiz no lugar de Diego Pituca. O panorama da partida continuou o mesmo. O Ceará pressionava e desperdiçava oportunidades de marcar. Até o goleiro Éverson se arriscou ao ataque e bateu falta com perigo. Vanderlei mandou para escanteio.

O Santos foi assustar de fato pela primeira vez com Bruno Henrique ele recebeu lançamento na esquerda, cortou para o meio, invadiu a área, se livrou da marcação de Fabinho, tirou do goleiro e bateu cruzado para fora. Mas o Ceará era muito superior e ainda desperdiçou duas grandes chances com Calyson.

De tanto insistir, o Ceará acertou um belo contra-ataque e abriu o marcador. A bola foi de pé em pé até chegar para o centroavante Arthur tocar na saída de Vanderlei. O Santos então finalmente acordou e chegou ao empate aos 41 minutos. Após cruzamento na esquerda de Alyson, Jean Mota apareceu livre na segunda trave e desviou de peito para as redes. O Ceará ainda tentou uma pressão nos minutos finais, mas não conseguiu o gol da vitória.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 1 X 1 SANTOS

CEARÁ - Éverson; Fabinho, Tiago Alves, Luiz Otávio e João Lucas; Edinho, Richarlison e Calyson (Luidy); Felipe Azevedo (Leandro Carvalho), Juninho Quixadá (Ricardinho) e Arthur. Técnico: Lisca.

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Jean Mota; Alison, Diego Pituca (Bryan Ruíz) e Carlos Sánchez (Gabriel Calabres); Rodrygo, Yuri Alberto (Gabriel) e Bruno Henrique. Técnico: Cuca.

GOL - Arthur, aos 34, e Jean Mota, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ)

CARTÕES AMARELOS - Edinho, Leandro Carvalho e Ricardinho (Ceará); Jean Mota e Victor Ferraz (Santos).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).