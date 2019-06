Santos busca encerrar jejum de gols e de vitórias contra o Ceará

O Santos viaja para encarar o Ceará, neste domingo, às 16 horas, no Castelão, pensando em retomar a boa fase e os gols na sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe da Vila Belmiro, que não venceu e nem sequer marcou nas últimas três partidas, tenta voltar a triunfar fora de casa, algo que não faz desde a primeira rodada da competição.

Longe de seus domínios, a equipe treinada pelo argentino Jorge Sampaoli superou apenas o Grêmio por 3 a 2 no campo dos gaúchos, em 28 de abril e de lá para cá não marcou mais como visitante: empatou com CSA (0 a 0) e Internacional (0 a 0) e foi goleado pelo Palmeiras (4 a 0).

Na verdade, desde que obteve um triunfo convincente por 3 a 0 no Pacaembu contra o Vasco, em 12 de maio, a equipe paulista não fez mais um gol sequer, somando-se seus jogos de Copa do Brasil (0 a 0 contra o Atlético-MG, no Independência) e Brasileirão.

O meia Jean Mota mostrou-se incomodado com o jejum. "Claro que a gente fica bem chateado, mas temos trabalhado e estamos confiantes. Isso vai sair naturalmente. Estamos treinando para que possamos voltar a marcar gols e buscar a ponta da tabela", afirmou o jogador, que foi artilheiro do time no Campeonato Paulista.

Jean Mota, que já atuou pelo arquirrival do Ceará, o Fortaleza, também comentou sobre sua expectativa para o encontro com a capital cearense. "A gente sabe que é um jogo festivo, porque é aniversário do Ceará, então a torcida vai estar em peso. Já joguei lá e sei como é ", apontou o meia, lembrando que nunca perdeu para o adversário deste domingo.

Como de costume, Jorge Sampaoli não adiantou a escalação e chegou a testar a equipe com três zagueiros no treino da última sexta-feira no CT Rei Pelé, antes da viagem para Fortaleza. O treinador, no entanto, já sabe que não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique, o ponta Soteldo e o volante Diego Pituca, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, quem poderá estrear é o atacante Marinho, cedido pelo Grêmio; e o colombiano Fernando Uribe, que veio do Flamengo e conseguiu ter seu nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última sexta-feira.

FICHA TÉCNICA

Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, Ricardinho e Thiago Galhardo; Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Bergson. Técnico: Enderson Moreira.

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Aguilar e Jorge; Alison (Carlos Sánchez), Jean Lucas e Jean Mota (Cueva); Rodrygo, Eduardo Sasha e Derlis González (Marinho). Técnico: Jorge Sampaoli.

Juiz: Ricardo M. Ribeiro (MG).

Local: Castelão, em Fortaleza.

Horário: 16h.

TV: TNT e PPV.