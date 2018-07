Santos busca reação diante do Atlético-PR e quer gols de Damião

Sem vencer e sem fazer gols há três rodadas no Campeonato Brasileiro, o Santos vai tentar a reabilitação contra o Atlético-PR, nesta quarta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro, e para isso espera que Leandro Damião finalmente encerre o jejum de gols que já dura cinco meses. Robinho fará seu quarto jogo pela equipe desde a volta e o time vai ter duas mudanças no setor defensivo.

Depois de cumprir suspensão, David Braz retorna à zaga, no lugar de Bruno Uvini - sofreu fratura em três ossos da face em consequência de uma cotovelada de Marcelo Moreno, contra o Cruzeiro, e será operado nos próximos dias. O volante Alison, que também não jogou contra o Cruzeiro por estar suspenso, retoma o lugar no time. Sai Alan Santos.

A dupla Edu Dracena-David Braz vai iniciar um jogo pela primeira vez e terá a responsabilidade de evitar que o time volte a sofrer gols em jogadas de bolas levantadas na área, como aconteceu contra Londrina (pela Copa do Brasil), Internacional, Corinthians e Cruzeiro. “Bola parada é algo que temos treinado. Vamos tentar corrigir os erros dos últimos jogos e usar a bola aérea a nosso favor também”, prometeu David Braz.

O confronto será o primeiro reencontro do Santos com um time dirigido por Doriva, que treinava o Ituano na decisão do Campeonato Paulista, conquistado pelo clube do interior. “Realmente ele sabe como a gente joga e vai passar as informações para os jogadores. Mas é preciso lembrar que Doriva só enfrentou o Santos uma vez em Itu e duas no Pacaembu e vai sentir a diferença de nos enfrentar na Vila Belmiro”, disse David Braz.

Após o recesso do Brasileiro durante a disputa da Copa do Mundo, o Santos enfrentou e perdeu de todos os integrantes do G-4 e se distanciou do topo da classificação, somando 20 pontos, ficando a 13 do líder Cruzeiro e a oito do Corinthians, que é o quarto colocado. Se ganhar nesta quarta, os santistas empatam em pontos com o Atlético, mas têm melhor saldo de gols.

PARANAENSES

O único desfalque do Atlético-PR será o zagueiro Cleberson, autor do gol do empate por 1 a 1 com o Sport, domingo, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O substituto será Dráusio.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X ATLÉTICO-PR

SANTOS - Aranha; Cicinho, Edu Dracena, David Braz e Mena; Alison, Arouca, Lucas Lima e Thiago Ribeiro; Leandro Damião e Robinho. Técnico: Oswaldo de Oliveira

ATLÉTICO-PR - Weverton; Sueliton, Dráusio, Léo Pereira e Natanael; Deivid, João Paulo, Bady e M. Guilherme; Marcelo e Cléo. Técnico: Doriva

Árbitro: Igor Junio Benevenuto (MG).

Local: Vila Belmiro

Horário: 19h30

Na TV: Pay-per-view