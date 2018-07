Santos busca um zagueiro para substituir Edu Dracena

O técnico Enderson Moreira reconhece que a prioridade do Santos após a rescisão de contrato de Edu Dracena é contratar um zagueiro experiente. "Precisamos de mais opções na zaga. É uma coisa natural do futebol. Tentar repor uma peça de onde ela saiu", afirmou o treinador em entrevista coletiva nesta sexta-feira à tarde no Centro de Treinamento Rei Pelé.

Atualmente, o Santos conta com os zagueiros Gustavo Henrique, recuperado de uma grave lesão no joelho, Jubal, Paulo Ricardo e David Braz. Neto, que estava fora dos planos, deve ser chamado pela diretoria para assinar um novo contrato. "Precisamos de atletas que tenham certa bagagem para equilibrar com Paulo, Gustavo e Jubal, que são mais jovens. Estamos abertos a todas as possibilidades", afirmou o treinador.

O Santos já fez cinco contratações até esta sexta-feira: Chiquinho, Ricardo Oliveira, Elano, Valencia e Marquinhos Gabriel. Por outro lado, três jogadores acionaram a Justiça do Trabalho por causa dos atrasos nos salários (Arouca, Aranha e Mena), fato que provocou um baque no elenco, na opinião do treinador.

"É um baque para todos nós. Sempre foram uma referência, mas não sou de ficar lamentando. Cada um tem o direito de buscar o que é melhor. Temos uma equipe competitiva, mas precisamos buscar algumas reposições. Vamos fazer alguns movimentos com inteligência, criatividade e rapidez", afirmou Enderson.