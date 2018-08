Santos quer vitória contra o Sport para sair da zona de rebaixamento

Eliminado da Copa do Brasil, o Santos volta suas atenções à disputa contra o rebaixamento do Brasileirão, em confronto direto contra o Sport, na Vila Belmiro, às 16 horas deste sábado. Uma pressão a menos é o fim do jejum de vitórias que durava dois meses, já que o time do técnico Cuca superou o Cruzeiro por 2 a 1, fora de casa, na última quarta-feira, apesar da derrota por 3 a 0 nos pênaltis.

O triunfo foi o primeiro do treinador à frente da equipe desde que ele foi contratado, em 30 de julho. Nos quatro primeiros jogos dele nesse retorno ao clube, dez anos depois da primeira passagem, o Santos empatou duas vezes, contra Botafogo e Ceará, e perdeu duas, para Cruzeiro e Atlético Mineiro.

A manutenção da má fase santista no início de Cuca resultou na eliminação da Copa do Brasil e no posicionamento da equipe na zona de descenso do Brasileirão. O Santos está em 17º lugar, com 18 pontos, um a menos do que o Vitória, que está uma posição acima e livre do rebaixamento neste momento.

Sem depender de outros resultados, é certo que uma vitória significaria ao Santos terminar a 19ª rodada, a última do primeiro turno, fora da zona de rebaixamento. O time de Cuca, na pior das hipóteses, ultrapassaria o Sport por causa do confronto direto, uma vez que a equipe pernambucana tem 20 pontos.

O treinador terá o desfalque certo de Luiz Felipe, que sofreu lesão muscular na última quarta-feira, quando foi substituído aos seus minutos do primeiro tempo por Gustavo Henrique, o provável titular neste sábado. O paraguaio Derlis González, o uruguaio Carlos Sánchez e o costa-riquenho Bryan Ruiz, que não estavam inscritos na Copa do Brasil, voltam a ficar à disposição.

O Santos vai à Argentina enfrentar o Independiente na próxima terça-feira, em Avellaneda, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O compromisso, porém, não deve motivar Cuca a poupar jogadores, já que o time vive briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Com a volta de Sánchez, quatro jogadores disputam uma vaga: Jean Mota, Alison, Arthur Gomes e Renato.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X SPORT

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Sánchez; Rodrygo, Gabriel e Bruno Henrique. Técnico: Cuca.

SPORT - Magrão; Claudio Winck, Ronaldo Alves, Ernando e Jean Carlos; Mailson, Ferreira, Marlone e Gabriel; Rafael Marques e Hernane. Técnico: Eduardo Baptista

JUIZ - Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

HORÁRIO - 16h

LOCAL - Vila Belmiro.

NA TV - Pay-per-view