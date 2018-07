Santos busca vitória no clássico para encostar no líder

O técnico interino Marcelo Martelotte acredita que a sua equipe vai continuar subindo na classificação até fechar 2010 com a conquista da tríplice coroa. No momento em que os concorrentes perdem importantes titulares por contusão, ele consegue repetir a escalação dos últimos jogos, à exceção do lateral-esquerdo Léo, poupado em razão de um trauma no pescoço.

"Quando estávamos bem mais atrás do líder e eu falava que dava para chegar, era com base no que aconteceu nos Campeonatos Brasileiros passados e que tem se repetido nas últimas rodadas deste. Agora está provado que ainda é possível porque agora são só seis pontos, com 27 em jogo", ressaltou Martelotte.

Para o treinador, a reação santista foi possível porque os jogadores passaram a acreditar na força da equipe depois da goleada por 4 a 1 contra o Cruzeiro e da vitória por 3 a 0 diante do Fluminense, no Engenhão. "Com os últimos resultados, estão todos mobilizados para a conquista do título brasileiro e a motivação aumentou", acrescentou o comandante.

Marcelo Martelotte foi contratado no começo do ano para fazer parte da comissão técnica permanente e ao assumir o time em meio à crise provocada por Neymar, agiu como ex-goleiro e olhou mais para defesa. Aproveitou a perda de Marquinhos por contusão e formou o meio de campo com três volantes - Danilo, Roberto Brum e Arouca - e, quando necessário, até com quatro, acrescentando Alex Sandro ao sistema defensivo. Isso é o que ele vai fazer - Pará vai para a esquerda e Maranhão entra na lateral direita - se o São Paulo cumprir a promessa de pressionar sem trégua, com quatro atacantes. É uma alteração que tem dado certo.