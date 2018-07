Santos busca inspiração no Barça para vencer Corinthians, diz Gabriel

O atacante Gabriel revelou que a jogada que abriu caminho para a vitória do Santos sobre o Corinthians por 2 a 0, na Vila Belmiro, foi inspirada em lances feitos por Neymar e Lionel Messi no Barcelona. Segundo o atacante, o passe perfeito de Lucas Lima, pelo alto, e sua projeção sem a marcação da zaga são feitos pelo ataque catalão.

"Eu falo pra ele (Lucas Lima) assistir aos jogos do Barcelona. O Messi sempre faz assim com o Neymar, e deu certo", afirmou o autor do primeiro gol do Santos. Para o atacante, Lucas Lima é o melhor jogador brasileiro na atualidade. "Lucas Lima foi muito bem [na jogada do gol], jogador de seleção brasileira, é o melhor jogador do Brasil", disse.

Autor da segunda assistência do segundo também, Lucas Lima afirma que o resultado foi importante, mas não define a classificação à próxima vaga da Copa do Brasil. Em relação ao lance, disse que foi o fruto de muitas tentativas. "Eu tento muito esse passe, fui feliz. Tem mérito dele no gol (Gabriel). O passe saiu, mas o gol foi mais bonito ainda", disse Lucas Lima.

Com a vitória por 2 a 0, o Santos pode perder por um gol de diferença para se classificar à próxima fase da Copa do Brasil na partida da semana que vem, no Itaquerão. Se fizer um gol na casa do rival, poderá perder por dois de diferença. Vitória do Corinthians por 2 a 0 leva a decisão para os pênaltis.