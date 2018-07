Santos cancela nova visita à entidade espírita Os jogadores do Santos não vão mais visitar o Lar Espírita Mensageiros da Luz. Os dirigentes pretendiam que Neymar, Robinho, Fábio Costa e outros atletas comparecessem à entidade, que cuida de 34 crianças com paralisia cerebral, para se desculpar do erro da semana passada quando se recusaram a desembarcar do ônibus. A decisão foi tomada para que o time permaneça concentrado e com o foco na semifinal do Campeonato Paulista.