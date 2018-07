Santos cansa e pode desistir da contratação de Vargas

SANTOS - Depois de um mês de negociações para o empréstimo de Eduardo Vargas, o Santos está perto de desistir, após um novo desencontro com a diretoria do Napoli. Os dirigentes da Vila esperavam que o clube italiano mandasse uma minuta contratual até sexta-feira, mas o documento não chegou. Com isso, o otimismo virou irritação.

O problema é a falta de acordo entre Vargas e Napoli sobre detalhes da prorrogação do contrato, além da cláusula da restituição do empréstimo a ser paga ao Santos caso o atacante seja negociado após a Copa. O Napoli já havia pedido prorrogação de prazos em outras ocasiões, mas agora nem sequer enviou resposta. O interesse do Valencia no jogador, divulgado na semana passada, já havia colocado em xeque os avanços anteriores do Santos.