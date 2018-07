Santos capenga

Na crônica de anteontem, atrevi-me a defender o trabalho dos árbitros, muitas vezes massacrados por causa de erros visíveis só com olhar eletrônico, se tanto. Há ocasiões nas quais até o tira-teima fica em dúvida, tanto mais seres humanos, por definição falíveis. (Ainda bem.) A turma do apito leva muito chumbo grosso sem merecer.

Mas não encontrei meios de justificar a atuação de Rodrigo Raposo, na quinta-feira, no clássico entre Inter e Santos, em Porto Alegre. Sua Senhoria provocou um estrago no campeão paulista ao sacar os cartões sem qualquer cerimônia no primeiro tempo. Escancarou amarelos para Victor Ferraz e Ricardo Oliveira, supostamente por reclamações, e pespegou duas advertências (com o devido vermelho, na segunda) para o meia Lucas Lima, sob a alegação de “cera”.

A expulsão do rapaz, nos últimos suspiros da etapa inicial, com o placar a apontar 1 a 1, foi das cenas mais bizarras que vi em décadas de futebol. Nem em peladas da falecida várzea do Bom Retiro ocorria esse tipo de atitude. Lá o assoprador tinha tirocínio e bom senso.

O juiz Raposo exagerou na arrogância, da mesma forma como afinou ao não apresentar segundo amarelo para Anselmo, por jogada dura, e ficou só na conversa apaziguadora, quando Nico Lopez e Luís Felipe por pouco não trocaram sopapos. Dá pra entender critérios?

Não discuto a honestidade de Raposo; seria leviano insinuar armação. Por princípio, acredito na boa fé das pessoas, o que não impede ponderações a respeito de competência. E esta faltou ao referido mediador. Fico com a observação de Sálvio Spinola, ex-árbitro e hoje professor e analista na ESPN. Na avaliação dele, faltam rodagem e amadurecimento para juízes. Muitos são promovidos de forma prematura, sem terem comido poeira, sem passar por testes importantes em divisões menores. Pecam por soberba e truncam carreiras auspiciosas, pois com frequência quebram a cara.

Acrescentaria que, em casos como o de Raposo, destruiu o equilíbrio tático e emocional de um time, em partida complicada como a do Sul, e o dizimou para o compromisso seguinte. Ou seja, lascou duas bengaladas no Santos, que tem desafio decisivo, na tarde de hoje, com o Corinthians, na Vila. Se tropeçar de novo, dá adeus à pretensão de lutar pelo título nacional de 2016.

A Comissão de Arbitragem extraoficialmente – ao menos até a noite de sexta-feira – considerou fora de propósitos os cartões para Lucas Lima. Ok, sinaliza, assim, que Raposo pode ir para a “geladeira” (ficar fora de escalas, na gíria do apito) ou ser designado para jogos de segunda linha. Muito bem, vale corretivo. Mas, o prejuízo é irreversível, tanto no resultado quanto na suspensão automática do atleta.

Dorival Júnior, portanto, que trate de se virar. O Santos perde força criativa sem Lucas Limas e poder de definição, com a baixa de Ricardo Oliveira. A alternativa viável é armar o meio-campo com Thiago Maia, Renato, Vítor Bueno e Jean Mota. Mais à frente, Copete e Rodrigão. Possível frear o ímpeto corintiano e incomodá-lo. Porém, a tarefa toma contornos mais árduos sem os dois titulares.

O clássico mais antigo do estado é crucial para Cristóvão Borges e respectiva moçada. O Corinthians destrói previsões pessimistas, com frequência a apontar queda na tabela, e se mantém firme no G-4. Mesmo que perca, não deixará o bloco, pela diferença de pontos para os demais concorrentes – tem 40, contra os 36 do Santos e do Grêmio. Como não tem nada a ver com as agruras do rival, fará bem se aproveitar a oportunidade e o tirar do caminho.

Manhã tensa. O programa matinal no Morumbi promete emoções. O São Paulo recebe o Figueirense, que circula pela zona de descenso. A diferença entre ambos, porém, é ínfima: 28 pontos contra 27. Ou seja, ao menor cochilo, o tricolor troca de lugar com os catarinenses. Hipótese a considerar, pois os são-paulinos atravessam um dos piores momentos dos últimos anos. Por sorte, ainda em tempo de recuperação. A ver.