Santos cede e Palmeiras terá parte dos ingressos vendidos no Pacaembu

Após receber muita pressão, o Santos recuou parcialmente e decidiu que dos 1.350 ingressos destinados para a torcida do Palmeiras, metade deles, 675, serão vendidos no estádio do Pacaembu e a outra parte continua sendo na Vila Belmiro, em uma decisão que criou polêmica.

Na Vila, os ingressos começarão a ser vendidos na quinta-feira, a partir das 10h, e custarão R$ 210. No Pacaembu, a data ainda não foi confirmada, mas deve ser na quinta também e com o mesmo valor.

Anteriormente, o Santos havia decidido que só iria comercializar os bilhetes na Vila Belmiro, algo que acaba colocando em risco os torcedores do Palmeiras. A justificativa é que o rival também tinha colocado os ingressos de visitantes na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista só em São Paulo.

O preço dos bilhetes também criou discussão, mas a justificativa dos santistas é a mesma utilizada em relação a comercialização dos ingressos na Vila. O Santos alega que aplicou o mesmo valor que o Palmeiras colocou no primeiro jogo.

Palmeiras e Santos decidem o Campeonato Paulista neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro. No primeiro jogo, o time alviverde levou a melhor e com gol de Leandro Pereira, venceu a partida por 1 a 0. Por isso, joga pelo empate para ficar com o título estadual.