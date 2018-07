Santos celebra títulos e promete nova festa em 2011

O Santos segue celebrando o reconhecimento da CBF dos títulos da Taça do Brasil e do Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, como conquistas do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o clube levou as réplicas dos seis troféus recebidos ao memorial de conquistas do time.

A cerimônia contou com a presença do presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro e dos ex-jogadores Lima e Pepe. Ao lado de Pelé, eles são os únicos que estiveram presentes nas seis conquistas nacionais do Santos que foram reconhecidas oficialmente pela CBF na quarta-feira. E a promessa do dirigente é que nova festa ocorrerá em 2011.

"Caso o gramado da Vila Belmiro estiver pronto até o 26 de janeiro, quando atuaremos contra o São Caetano, pretendemos realizar uma solenidade em parceria com a Prefeitura de Santos, já que neste dia se comemora o aniversário da Cidade. Também temos a opção de realizar esta cerimônia no dia 30, quando enfrentaremos São Paulo", afirmou o presidente santista.

Com o reconhecimento, Pepe passa a ter sete títulos do Campeonato Brasileiro, já que faturou o título de 1986 como técnico do São Paulo. "Na época já comemoramos muito estes títulos, mas este reconhecimento tem um sabor especial. Só havia estes campeonatos nacionais naquele tempo e não temos culpa se mudaram o nome do torneio", disse.

Lima também celebrou a unificação das conquistas e comemorou os títulos pela segunda vez. "Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, porque estou comemorando estes títulos pela segunda vez. A justiça foi feita, porque aquela equipe foi a melhor do futebol brasileiro em todos os tempos", comentou.