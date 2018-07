Santos chega ao Japão e dribla a imprensa

NAGOYA - O Santos chegou no final da noite desta quarta-feira ao Japão. A Fifa havia previsto uma entrevista coletiva com jogadores do representante brasileiro no Mundial de Clubes, mas a assessoria santista disse que não foi comunicada e ninguém se pronunciou na chegada ao Hotel Hilton de Nagoya.

A primeira conferência da equipe deve ficar para esta quinta-feira.O técnico Muricy Ramalho programou apenas um treinamento leve na chegada ao país. Depois, o comandante santista pretende ir até Toyota – que fica a cerca de 30 minutos de trem de Nagoya – para assistir ao jogo de abertura da competição entre o japonês Kashiwa Reysol e o Auckland, da Nova Zelândia. Desta partida pode sair o primeiro adversário do Santos no Mundial (o vencedor enfrenta o Monterrey).

Poucos torcedores recepcionaram o Santos em Nagoya. O foco principal do pequeno grupo era, claro, Neymar. Mas, assim que eles tentaram se aproximar da estrela santista, foram impedidos pelos seguranças do clube.