Santos chega ao Japão para Mundial e faz primeiro treino

Os jogadores do Santos foram recepcionados por poucas pessoas na chegada ao Japão, com as principais atenções voltadas ao atacante Neymar. A equipe seguiu de Frankfurt para Nagoya, em uma desgastante viagem, de mais de dez horas de duração, mas nem por isso os jogadores tiveram descanso.

A comissão técnica santista já comandou um treinamento leve no Mizuho Stadium, realizada sob temperatura baixa. Após a atividade, o treinador Muricy Ramalho seguiu para Toyota, onde vai acompanhar a partida de abertura do Mundial de Clubes, já que o Santos pode enfrentar Kashiwa Reysol ou Auckland City na sua estreia na competição.

O vencedor do duelo entre a equipe japonesa e o time neozelandês vai encarar o Monterrey, do México. A equipe que avançar deste confronto será o adversário do Santos nas semifinais do Mundial de Clubes, no dia 14 de dezembro, em Toyota.