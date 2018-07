Santos chega ao México e já treina em hotel para amistosos

A delegação do Santos desembarcou nesta quinta-feira no México para a disputa de dois amistosos, nos próximos dias, em sua intertemporada de preparação para a sequência da temporada. Logo após chegar a Monterrey o time já treinou no hotel, em atividade física de recuperação.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

No México, o Santos fará dois amistosos. O primeiro duelo será contra o Monterrey neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no estádio BBVA Bancomer, em Monterrey. Já o segundo desafio será contra o Querétaro ocorrerá na próxima terça-feira, às 22 horas (de Brasília), no estádio Corregidora, na cidade de Querétaro.

O time santista chegou ao México nesta manhã na Cidade do México, em escala, antes do desembarque em Monterrey no período da tarde. O grupo foi recepcionado no Aeroporto Internacional General Mariano Escobedo por uma dupla de cantores regionais que cantou o hino do clube.

"Essa recepção nos pegou de surpresa. Chegamos e não esperávamos essa homenagem. Mas isso mostra a grandeza do Santos. Pela quantidade de pessoas e de jornalistas que tinha na nossa recepção acredito que teremos casa cheia nesse jogo", projetou o atacante Eduardo Sasha.

Em razão do desgaste da viagem, o grupo fez apenas trabalho físico no hotel, com uma série de exercícios. Na sequência, os jogadores foram liberados para descanso. "Tivemos uma viagem muito desgastante, então nada melhor do que recuperarmos nossos jogadores. Se tivéssemos qualquer atividade de maior intensidade, poderíamos levar os atletas a uma exaustão ou até lesão muscular", declarou o preparador físico Ednilson Sena.

Nesta sexta, o time treinará em solo mexicano, na única atividade antes do amistoso de sábado. Na atividade, o técnico Jair Ventura deve esboçar a formação e os eventuais testes que vai fazer em campo no fim de semana.