Santos chegará a La Paz horas antes de estreia

SANTOS - O Santos vai iniciar a defesa do seu terceiro título da Libertadores apenas em 15 de fevereiro, mas a comissão técnica já planejou a estratégia para minimizar os efeitos da altitude de 3.660 metros acima do nível do mar de La Paz, na Bolívia. Os jogadores só vão chegar na cidade horas antes do início do duelo com o The Strongest.

"Ficaremos até o dia da partida em Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), que fica a apenas 400 metros acima do nível do mar e está a cinco horas de Laz Paz. Com isso, esperamos que os atletas sintam menos os efeitos da altitude", explicou o fisiologista Luis Fernando de Barros.

O preparador físico Ricardo Rosa explicou, porém, que mesmo assim o Santos não realizará a preparação ideal para jogar em La Paz. "Até o jogo contra o The Strongest, teremos apenas 23 dias de preparação. Infelizmente, não temos o tempo ideal, para que os jogadores estejam em plenas condições físicas, pois para cada 1000 metros de altitude, é necessário uma semana de adaptação", disse.

Rosa também revelou que a alimentação e a rotina de treinamentos do Santos serão alteradas para o duelo com o The Strongest. "Além da mudança na base aeróbia comum, para que eles possam suportar melhor o efeito da altitude, teremos mudanças na alimentação. Ela será mais leve e vamos fragmentar mais os períodos de refeição durante o dia", afirmou.