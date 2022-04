Santos lança linha de roupas em homenagem à banda Charlie Brown Jr.; veja imagens

O Santos vai homenagear um dos seus mais ilustres torcedores em seu novo uniforme produzido pela Umbro. O clube da Vila Belmiro lançou a coleção de camisas Charlie Brown Jr, em comemoração aos 30 anos da banda, que era liderada por Chorão, reconhecido torcedor santista.

"A parceria e a banda tem o DNA do Santos. É ótimo o alvinegro se atrelar a esse universo da cultura musical. A ideia principal é presentear o nosso torcedor e os fãs da banda com as linhas esportivas, casual e street. E com o projeto do 'Santos do Mundo', nada melhor que ter uma banda santista ao nosso lado que também é reconhecida em vários cantos do planeta", afirmou o executivo de marketing do Santos, Rafael Soares.

A coleção traz a marca da banda em produtos variados, como camisas, acessórios, calçados e peças de vestuário para o público masculino e feminino. "Esse projeto é muito importante para todas as partes envolvidas. E fazer parte dessa homenagem, principalmente desenhando as peças e as coleções, é fazer parte de uma grande história. Conseguimos juntar todos os pontos que ligam a banda ao clube, e conseguimos entregar para os torcedores e fãs", disse o gerente de marketing da Umbro, Rafael Elias.

Líder e vocalista da banda, Chorão morreu em 2013. Acostumado a verbalizar sua estima pelo time, chegou a fazer um show na Vila Belmiro em 2010, na apresentação do atacante Robinho. O jogador apareceu no estádio em um helicóptero na companhia de ninguém menos que Pelé.

O lançamento da coleção contou com a presença do filho do vocalista, Alexander Magno Abrão. "Sou grato a Umbro, ao Santos e a todos os fãs do Charlie Brow Jr. Estamos no 110ª aniversário do Santos e, mesmo sendo uma data tão importante para o clube, foi decidido fazer uma homenagem ao meu pai e à banda. Estou muito feliz e tenho certeza que ele também está. É uma grande honra para mim ver esse legado dele sendo eternizando", comentou.