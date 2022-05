Santos coloca em risco 100% na Vila Belmiro por mais público na Arena Barueri

O Santos coloca em risco o aproveitamento de 100% do técnico Fabián Bustos na Vila Belmiro para cumprir uma promessa de campanha do presidente Andrés Rueda. A partida contra o Ceará, neste sábado, às 18h30, pelo Brasileirão, será na Arena Barueri para o clube possa ter um pouco mais de público.

A última vez que o Santos atuou fora da Vila Belmiro como mandante foi em fevereiro de 2020, em um clássico contra o Palmeiras - empate sem gols no Pacaembu -, pelo Paulistão. O clube anunciou que mais de 20 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o confronto deste sábado.

O público será o maior da equipe sob o comando do argentino como mandante. Na Vila Belmiro, o recorde foi de 13.692 pessoas no triunfo diante do Coritiba por 3 a 0, pela Copa do Brasil, quando o Santos avançou às oitavas de final. Outra partida contra os paranaenses, só que pelo Brasileirão (2 a 1), levou 13.052 pessoas ao estádio santista.

Os outros jogos foram: Água Santa (10.718 pessoas, pelo Paulistão), Universidad Católica, do Equador, (9.424 pessoas, pela Sul-Americana), América-MG (10.374 pessoas, pelo Brasileirão), Cuiabá (7.256 pessoas, pelo Brasileirão) e La Calera (11.110 pessoas, pela Sul-Americana).

Barueri surgiu como alternativa para que Rueda pudesse cumprir sua promessa. Santos entendeu que o Canindé, o estádio da Portuguesa, não estava em boas condições para receber o jogo. O Pacaembu era outra opção, mas o local continua em reforma. ‘Tivemos uma conversa boa com o prefeito de Barueri e o secretário de esportes para viabilizar jogos na Arena Barueri”, explicou o dirigente.

Resta saber se o time vai se sentir em casa longe da Vila Belmiro. Apesar de realizar uma campanha fraca no Brasileirão - o técnico Dorival Junior está dando prioridade para os jogos da Sul-Americana, competição em que ostenta 100% de aproveitado na fase de grupos após cinco jogos - o Ceará é uma equipe que sabe jogar no contra-ataque.

SANFEST

Antes do jogo, o clube promete diversas atividades aos torcedores. Das 12 às 16 horas, serão realizadas muitas atividades, gratuitas e também exclusivas para quem comprou o ingresso. O público poderá, por exemplo, participar de sessão de autógrafos com ídolos do clube e jogadoras da equipe feminina.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X CEARÁ

SANTOS - João Paulo; Madson, Maicon, Velázquez e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Léo Baptistão; Jhojan Julio, Marcos Leonardo e Angulo (Ricardo Goulart). Técnico: Fabián Bustos.

CEARÁ - João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richardson, Lima e Zé Roberto; Erick e Mendoza. Técnico: Dorival Junior.

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF/Fifa).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena Barueri.

TRANSMISSÃO - SporTV e Premiere.