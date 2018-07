Santos começa a fazer barulho com Leandro Damião

SÃO PAULO - O Santos já começou a fazer barulho com sua maior contratação até agora, a do atacante Leandro Damião. Camisas do jogador número 9 já são vendidas a quase R$ 200 no site do clube. Um fundo inglês desembolsou R$ 41 milhões para comprar os direitos federativos do jogador, que pertencia ao Inter, e recolocá-lo no time da Vila Belmiro. Se não fosse dessa forma, o Santos, a exemplo dos grandes clubes de São Paulo, também não teria verba para reforçar seu elenco.

Também nas redes sociais do Santos, já é possível encontrar chamadas para a apresentação do atacante. Damião é qualificado de 'matador' por seu faro de gol e condição dentro da área. Seu segundo semestre no Inter não foi dos melhores. A fase começou a ficar ruim quando ele se machucou nas vésperas da Copa das Confederações. Damião era o atacante principal de Felipão na seleção. Mas foi cortado para a chegada de Jô, do Atlético-MG.

O fundo que ajuda o Santos espera valorizar o futebol do atacante e assim conseguir vendê-lo por um preço mais alto. O Santos é usado como vitrine e poderá se valer dos serviços do jogador até alguma boa proposta aparecer na Vila.