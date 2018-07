Santos começa a maratona para o bi da Copa do Brasil no Piauí

SANTOS - O Santos estreará nesta quarta-feira na Copa do Brasil contra o Flamengo-PI, às 22h, no Estádio Albertão, em Teresina, com um pensamento fixo: repetir a conquista de 2010 para disputar a Copa Libertadores da América de 2014, que muito provavelmente seria a última de Neymar pelo clube. Desta vez, no entanto, será mais difícil cumprir essa missão, já que o time não joga um futebol sequer próximo do que exibiu há três anos e, para piorar, as equipes que estão na Libertadores entrarão na disputa na reta final.

Como era de esperar, Neymar causou enorme alvoroço na chegada da delegação a Teresina, no começo da madrugada desta terça. Em sua primeira visita à capital do Piauí, o craque teve o nome gritado por dezenas de torcedores - e por muitas adolescentes apaixonadas por ele.

Dos principais titulares santistas, o único ausente do jogo desta quarta será Arouca, que se recupera de uma lesão na coxa direita. O outro desfalque é um tanto inusitado. O técnico Muricy Ramalho foi proibido por seus médicos de viajar para a partida por causa da diverticulite que causou sua internação no fim da semana passada. Tata, fiel escudeiro de Muricy, vai comandar a equipe hoje à noite.

"Do mesmo jeito que nos doamos pelo Muricy, vamos nos doar pelo Tata", prometeu Neymar. "É uma coisa nova, mas o respeito é o mesmo. É a primeira vez para todos, então vamos ver o que vai acontecer", acrescentou o atacante.

Assim como os seus companheiros, Neymar se sente bastante incomodado com as cobranças para que o Santos volte a jogar como em 2010 e 2011. Ele argumenta que não é possível dar show sempre. "O que mais importa é dar a volta olímpica no fim das competições."

MARATONA

O time que vai dar nesta quarta o primeiro passo na Copa do Brasil dificilmente será o que sairá na fotografia como campeão caso o título seja conquistado, já que a competição mudou e será disputada até 27 de novembro. Uma das possibilidades é o Santos se enfraquecer com a saída de alguns jogadores no meio da temporada, inclusive Neymar, embora tanto ele quanto a diretoria jurem que não existe chance de isso acontecer.

Para outros jogadores, no entanto, a possibilidade de ir para a Europa no meio do ano é bem maior. Estão nessa situação o goleiro Rafael, o volante Arouca e o meia Felipe Anderson, que por muito pouco não foi negociado com a Lazio no fim de janeiro.

Embora tenha chegado há pouco tempo ao clube, Montillo já absorveu o discurso crítico de Muricy contra o calendário brasileiro. O meia argentino considera fundamental uma vitória por dois ou mais gols de diferença para eliminar a partida de volta contra o Flamengo, marcada para a próxima quarta-feira, na Vila Belmiro.

"É bom que isso aconteça para que o time tenha uma semana livre para treinar", comentou o jogador. "O problema é que o Flamengo deverá se concentrar na defesa e marcar forte. Nós vamos precisar de muita paciência e jogar com a bola no chão para chegar à vitória."

DUAS MISSÕES

O Flamengo, que disputa a Copa do Brasil pela 23.ª vez, tem dois objetivos a cumprir na partida contra o Santos: arrecadar uma grande quantidade de dinheiro com a venda de ingressos (para isso, a presença de Neymar será fundamental) e evitar a derrota por mais de um gol de diferença. Ter a chance de jogar na Vila Belmiro já será uma vitória para a equipe. O jogador mais famoso do Flamengo é o veterano Lúcio, de 38 anos, que foi revelado pelo Goiás e passou pelo Santos em 1998.

FLAMENGO-PI X SANTOS

FLAMENGO-PI - Robson; Niel, Laércio, Rafael e Rafinha; Alessandro, Marcelo, Léo Maceió e Lúcio; Darlan e Edson Di. Técnico: Josué Teixeira.

SANTOS - Rafael; Galhardo, Edu Dracena, Durval e Léo; Renê Júnior, Alan Santos, Cícero e Montillo; Giva e Neymar. Técnico: Tata.

Árbitro - Pablo Ramon Pinheiro (RN); Horário - 22 horas (de Brasília); TV - Band, SporTV 2 e ESPN Brasil; Local - Albertão, em Teresina (PI).