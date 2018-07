Santos começa semana com ânimos elevados em busca de 'recuperação'

Após três rodadas consecutivas com derrota no Campeonato Brasileiro, o Santos começa a semana com os ânimos elevados após a vitória no clássico contra o Corinthians e com apenas uma palavra em mente para as próximas partidas: recuperação. O time, que encara Botafogo fora de casa e o Santa Cruz no Pacaembu, tem como missão vencer e voltar a crescer no Campeonato, assim como aconteceu no primeiro turno.

Na ocasião, após uma derrota contra o Corinthians, o time engatou três vitórias seguidas, decisivas: 3 a 0 sobre o Botafogo, 2 a 0 contra o Santa Cruz e 2 a 0 diante do Sport. "Espero que a equipe incorpore esse espírito (do jogo contra o Corinthians), querendo muito o resultado, dentro ou fora de casa. E é isso que queremos resgatar", afirmou Dorival Júnior após a partida do último domingo.

O Santos chegou a liderar o Campeonato Brasileiro antes da queda de produtividade no começo deste segundo turno. A ponta veio após o empate contra o Flamengo e durou apenas até o Palmeiras empatar com a Chapecoense pela mesma rodada. Curiosamente, quando a equipe estava sem Thiago Maia, Zeca e Gabriel, servindo a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio-2016. Na sequência a derrota para o América-MG deu inicio ao pior momento da equipe com mais três derrotas (Coritiba, Figueirense e Internacional) e apenas uma vitória (contra o Atlético-MG)

"Precisávamos de recuperação e o time se entregou de corpo e alma", completou o técnico Dorival Júnior. No momento o Santos é o quinto colocado do Brasileiro, apenas um ponto atrás do Corinthians, primeiro time no G-4.