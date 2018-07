Santos completa 101 anos no embalo da bela atuação de Neymar no sábado

SANTOS - Ainda em clima de festa pela vitória por 4 a 0 sobre o União Barbarense no sábado, o Santos celebrou neste domingo 101 anos de fundação. E como aconteceu em Santa Bárbara d’Oeste a estrela foi Neymar. O clube organizou um evento com garotos de 13 a 18 anos na Vila Belmiro para celebrar a data e o atacante foi o mestre de cerimônias.

Garotos das escolas de Santos e região tinham de acertar alvos estipulados pela organização. Neymar entrou no clima e desafiou os jovens que se classificaram para a fase final.

Com a festa, o Santos encerrou a comemoração de seu centenário com dois títulos: a Recopa e o Campeonato Paulista, ambos ganhos ano passado.

Mas a grande conquista esperada pela torcida santista é a diretoria conseguir segurar Neymar, que parece cada vez mais próximo do Barcelona. O atacante, que por tantas vezes negou a possibilidade de sair, já se esquiva quando questionado sobre o assunto.

Seu pai, os agentes André Cury e Marcos Malaquias e o funcionário do Santos Eduardo Musa - que cuida de sua imagem e sua agenda - devem voltar hoje de Barcelona. Eles ficaram três dias na cidade e tiveram encontros com dirigentes do clube catalão, que está interessado em antecipar a chegada de Neymar para julho - um ano antes do estabelecido no acordo fechado em novembro de 2011.

André Cury confirmou em entrevista à Rádio Globo o que o Estado revelou na edição de 7 de março: o Barça só espera Neymar dizer que quer ir no meio deste ano para negociar com o Santos e bater o martelo.