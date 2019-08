Santos confia na Vila Belmiro para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro

Com duas derrotas nos últimos dois jogos, ambos fora de casa, o Santos conta com o retorno a sua casa para se reabilitar diante do Fortaleza neste domingo, às 16h, e se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Na Vila Belmiro, o time da Baixada Santista mantém uma invencibilidade que já dura mais de um ano.

A última derrota do Santos em seu estádio ocorreu em 1.º de agosto de 2018, diante do Cruzeiro por 1 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. De lá para cá, foram 16 jogos, com 13 triunfos e apenas três empates.

A equipe do técnico Jorge Sampaoli, que tem 32 pontos, tenta resistir às investidas dos adversários, especialmente Flamengo, Palmeiras e São Paulo, que já atingiram a marca dos 30 pontos e encostaram.

Mais uma vez com lotação esgotada na Vila, com mais de 11 mil ingressos vendidos, a expectativa dos jogadores é de voltar aos trilhos. “Todas as vezes que jogamos em casa o estádio está lotado. Isso é importante para nós, nos dá confiança. Temos que ter calma. O jogo dura 90 minutos. Vamos sair com a ambição e a gana de conseguir o gol para manter a tranquilidade e trazer a partida ao nosso favor. Temos que manter a calma para nos recuperar”, afirma o meio-campista Carlos Sánchez.

Para a partida, desfalque certo será o do zagueiro Gustavo Henrique, suspenso. Por outro lado, Sampaoli contará com as voltas de Victor Ferraz e Felipe Aguilar, que ficaram de fora do jogo no Mineirão.

O técnico Zé Ricardo não deu qualquer pista sobre o time titular do Fortaleza. As certezas são o desfalque do zagueiro Roger Carvalho, com uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, e do lateral Bruno Melo, suspenso.