Santos confia na volta de artilheiro para iniciar nova série de vitórias

Com a volta do seu artilheiro, o atacante Gabriel, o Santos enfrenta o Vitória, nesta sexta-feira, às 21h30, no Barradão, em Salvador, na tentativa de iniciar uma série de triunfos que permita ao time voltar a mirar a obtenção de uma vaga na Copa Libertadores de 2019. O jogo é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de três jogos sem vitória na competição - empate com São Paulo, derrota para o Cruzeiro e empate com o Vasco -, o time do técnico Cuca derrotou o Atlético-PR, domingo, na Vila Belmiro e chegou aos 36 pontos, na oitava colocação. Mas sabe que precisa fazer muito mais para sonhar com a vaga na próxima Libertadores.

Para ainda sonhar com um lugar no torneio continental, o time precisa engatar algumas vitórias seguidas e diminuir a vantagem do Atlético-MG, sexto colocado, que tem nove pontos a mais na tabela e está ficando com a última vaga para a principal competição sul-americana do ano que vem.

O destaque do time na capital baiana será o retorno de Gabriel, que cumpriu suspensão na última rodada. O atacante é o artilheiro da competição, com 13 gols marcados, dois a mais que o veterano Ricardo Oliveira, do Atlético-MG.

Rodrygo, recuperado de dores musculares, treinou normalmente nesta quinta-feira e tem escalação garantida. No primeiro turno no Brasileirão, na goleada santista por 5 a 2, o jovem atacante foi autor de três gols.

O Santos, porém, terá um desfalque no sistema defensivo, pois o zagueiro Robson Bambu sofreu lesão muscular na coxa. Com isso, a dupla de zaga vai ser escalada com Luiz Felipe e Gustavo Henrique no Barradão.

"Nosso compromisso quando chegamos foi afastar o time da zona do rebaixamento. Isso sendo conquistado, o próximo passo é brigar por um lugar na Libertadores", disse Cuca, que assumiu o time na 17ª colocação com 16 pontos.

Na zona de rebaixamento, o Vitória tentará encerrar uma série de sete jogos sem superar o Santos – ganhou pela última vez do clube paulista em 2013. Para isso, o técnico Paulo César Carpegiani confia na volta do atacante Erick, recuperado de lesão.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Cuca.

VITÓRIA - Ronaldo; Jeferson, Lucas Ribeiro, Ramon e Fabiano Marcelo Meli, Rodrigo Andrade e Yago; Erick, Lucas Fernandes e Léo Ceará. Técnico: Paulo César Carpegiani.

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS)

HORÁRIO – 21h30.

LOCAL – Barradão, em Salvador.