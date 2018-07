Santos confirma a saída de William Machado do cargo de gerente de futebol

O Santos confirmou nesta sexta-feira a saída de William Machado do cargo de gerente de futebol do clube. O ex-jogador pediu demissão para trabalhar em outra área, com consultoria de atletas. O time alvinegro não deve repor a vaga. Ricardo Gomes, contratado recentemente para o cargo de executivo de futebol, deverá acumular a função.

"O Santos F.C. agradece por toda dedicação e profissionalismo e deseja sorte a William em seu novo desafio", informou o clube em breve nota. William Machado assumiu o cargo em janeiro deste ano e se tornou a terceira baixa na diretoria do Santos na semana. Na quinta-feira, dois membros do Comitê de Gestão pediram afastamento.

Desde que pendurou as chuteiras, o Santos foi o terceiro clube em que William atuou como gerente de futebol. Ele ocupou o mesmo cargo no Corinthians em 2011 e depois no Bahia em 2014. Na sequência, se tornou comentarista do Sportv, antes de aceitar a função no Santos.

A delegação do Santos desembarcou na quinta-feira no México para a disputa de dois amistosos. Logo após chegar a Monterrey o time já treinou no hotel, em atividade física de recuperação.

O primeiro duelo será contra o Monterrey neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no estádio BBVA Bancomer, em Monterrey. O segundo será contra o Querétaro, na próxima terça-feira, às 22 horas (de Brasília), no estádio Corregidora, na cidade de Querétaro. O time santista fará o primeiro treinamento no campo nesta sexta. Na atividade, o técnico Jair Ventura deve esboçar a formação e os eventuais testes que vai fazer em campo no fim de semana.