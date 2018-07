Santos confirma acerto com Marta por dois meses

A diretoria do Santos confirmou nesta quinta-feira a contratação, por empréstimo, da atacante Marta. Eleita quatro vezes a melhor jogadora do mundo, ela assinou por apenas dois meses para disputar o Torneio Internacional Interclubes feminino de futebol, em janeiro de 2011.

O vínculo da atleta, que pertence ao FC Gold Pride, dos Estados Unidos, teve início no dia 1.º de dezembro e se encerrará em 6 de fevereiro. A data de apresentação ainda não foi definida. O torneio, que será disputado em Araraquara, contará com o UMEA, da Suécia, do Palmeiras e do Foz do Iguaçu, entre os dias 5 e 15 de janeiro.

O acerto marca o retorno de Marta ao Santos, depois de uma passagem vitoriosa em 2009. Na ocasião, a atacante comandou a equipe nas conquistas dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, com 28 gols em 15 jogos.

"É muito gratificante [voltar ao Santos]. Já tivemos uma passagem em 2009 e foram momentos emocionantes na minha vida. Tive a oportunidade de viver com pessoas superespeciais. E agora estamos voltando, para 2011. Espero poder fazer o que eu fiz em 2009. Vamos em busca daquela alegria, determinação e muita raça em busca dos títulos. Vai ser um período curto, mas será bem lucrativo para todos nós", afirmou Marta.

No Santos, Marta reencontrará o técnico da seleção brasileira, Kleiton Lima, e companheiras de equipe, como a goleira Andréia Suntaque, as zagueiras Aline Pellegrino e Renata Costa, a lateral Maurine, as volantes Ester e Fran e as atacantes Grazi e Cristiane.