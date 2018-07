Santos confirma apresentação do uruguaio Fucile na sexta-feira

SANTOS - Após três semanas de treino no CT Rei Pelé, o uruguaio Fucile será finalmente apresentado pelo Santos nesta sexta-feira, às 12h30, na Vila Belmiro. O lateral foi contratado no início do ano por empréstimo de uma temporada junto ao Porto, de Portugal.

Antes mesmo de sua apresentação, Fucile revelou estar empolgado por poder disputar a Copa Libertadores. "Será minha primeira Libertadores e espero dar o meu melhor aqui no Santos para que o clube tenha o melhor desempenho possível. Mas antes preciso ganhar minha posição, pois ninguém tem lugar garantido", afirmou.

Convivendo com o grupo santista há três semanas, o uruguaio disse já estar adaptado ao Brasil. "Estou muito feliz por conhecer novas pessoas, que estão me ajudando muito até agora. No primeiro dia, me deixaram em casa e perguntaram se necessitava de alguma coisa. Sem dúvida, o Santos tem uma grande equipe", declarou o lateral de 27 anos.