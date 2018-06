Santos confirma chegada de Eduardo Sasha por empréstimo de um ano

O Santos confirmou na noite desta terça-feira a contratação de Eduardo Sasha. O atacante assinou contrato de empréstimo de um ano com o clube.

Sasha é o segundo reforço do Santos para esta temporada. Antes do atacante, o lateral-esquerdo Romário, destaque do Ceará na Série B do Brasileiro, assinou contrato de cincos anos na última semana e já vem treinando com o grupo do técnico Jair Ventura.

Revelado pelo Internacional, Sasha tem passagem pelo Goiás entre 2012 e 2013. Com 25 anos, o atleta já está à disposição para a estreia do Campeonato Paulista, dia 17, às 19h30, contra o Linense, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins