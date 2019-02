Santos confirma contratação do volante Jean Lucas por empréstimo

Logo após vencer o Mirassol por 1 a 0, neste sábado, o Santos anunciou mais um reforço para a temporada. Trata-se do volante Jean Lucas, que pertence ao Flamengo e chega por empréstimo até o fim do ano como parte da negociação da transferência do atacante Bruno Henrique para o time carioca.

O jogador de 20 anos é o quinto reforço do clube paulista para a temporada 2019. E, pouco depois de ser anunciado, já ganhou elogios por parte do técnico Jorge Sampaoli. "Analisamos a contratação muito bem. É um volante que pode contribuir com a agressividade na metade do campo", disse o treinador, após a vitória sobre o Mirassol.

Sampaoli admitiu que a negociação demorou mais do que o esperado para ser efetivada. "Lamentavelmente no começo o Flamengo não o deixava sair, mas depois chegamos a um acordo, com a contratação do Bruno Henrique", afirmou o argentino.

Nascido no Rio de Janeiro, o volante foi revelado pelas categorias de base do Flamengo e já vinha chamando a atenção do Santos nos últimos meses. Antes dele, o clube santista havia contratado o meia-atacante Yeferson Soteldo, o zagueiro Felipe Aguilar, o goleiro Éverson e o meia Christian Cueva.

Cueva e Éverson fizeram suas estreias neste sábado, no Pacaembu, em São Paulo. Ambos foram titulares na suada vitória sobre o Mirassol, com gol de Jean Mota aos 49 minutos do segundo tempo.