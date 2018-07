Santos confirma empréstimo de Emerson ao Palermo

A diretoria do Santos oficializou nesta segunda-feira o empréstimo do lateral-esquerdo Emerson Palmieri ao Palermo. O jogador foi cedido ao clube do futebol italiano por um ano e segue com os seus direitos econômicos fixados em valor não revelado pelo time paulista.

O Santos optou por ceder Emerson Palmieri, de 20 anos, porque o jogador não vinha sendo muito aproveitado pelo técnico Oswaldo de Oliveira. O treinador tem preferência por Eugenio Mena e Zé Carlos, que foi campeão da Copa São Paulo neste ano e vem sendo o reserva imediato do chileno.

Emerson Palmieri, de 20 anos, faturou o título do torneio de juniores no ano passado e já disputou 34 partidas pelo time profissional do Santos, com três gols marcados, mas vinha perdendo espaço na equipe exatamente para Zé Carlos, também formado nas divisões de base do clube.

Com contrato até dezembro de 2018, Emerson Palmieri não entra em campo pelo Santos desde a derrota para o Londrina, por 2 a 1 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, disputado no final de julho, quando Oswaldo utilizou apenas reservas.

Até a contratação de Emerson Palmieri, o Palermo não contava com nenhum brasileiro no seu elenco. Recém-promovido à elite, o time vai estrear no Campeonato Italiano no próximo domingo, em casa, diante da Sampdoria.