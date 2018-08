Santos confirma empréstimo de Vecchio para o Al Ahli, dos Emirados Árabes

O Santos confirmou nesta terça-feira o empréstimo do meia Vecchio para o Al Ahli, dos Emirados Árabes. O jogador viajará para Dubai nos próximos dias, onde realizará exames médicos e assinará contrato de empréstimo por um ano, com opção de compra ao término do período.

Vecchio perdeu espaço no Santos com Jair Ventura, antecessor do técnico Cuca. No início de agosto, o clube informou que ele e o zagueiro David Braz seriam negociados. Braz foi para o Sivasspor, da Turquia, clube onde atua Robinho, e se despediu do elenco na semana passada.

Agora será a vez do meio-campista argentino dar adeus aos companheiros. Vecchio chegou ao Santos em maio de 2016 e disputou 42 jogos com a camisa alvinegra. O jogador começou a temporada como titular no Campeonato Paulista, mas perdeu espaço no Brasileirão.

O Santos volta a campo nesta quarta-feira, às 21h45, para enfrentar o Cruzeiro no estádio do Mineirão, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O time alvinegro perdeu o duelo de ida, em casa, na Vila Belmiro, por 1 a 0. A situação do clube também não é boa no Brasileiro. A equipe está na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 18 pontos.