Santos confirma mais de 5 mil ingressos vendidos e quer estádio lotado no sábado

O Santos confirmou na noite de terça-feira que já vendeu 5.100 ingressos para o jogo que o time fará contra o Grêmio, neste sábado, às 21 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 20.ª rodada, a primeira do segundo turno, do Campeonato Brasileiro.

Com o time santista na luta para voltar a se aproximar do Flamengo, atual líder da competição, o clube espera poder contar com o seu estádio lotado neste embate contra os gremistas. No último sábado, a equipe alvinegra foi derrotada pelos flamenguistas por 1 a 0, no Rio de Janeiro, e caiu para a terceira posição, com 37 pontos, enquanto o rival carioca chegou aos 42. O novo vice-líder, com 39, é o Palmeiras.

A venda online de ingressos para o público em geral (para os torcedores não sócios) foi aberta na terça-feira. E nesta quarta, a partir das 10 horas, os bilhetes começarão a ser comercializados nas bilheterias físicas.

Na recente iniciativa promovida pelo Santos para poder encher todas as dependências da Vila Belmiro, o clube informou que os proprietários de cadeiras cativas que não forem ao estádio neste sábado poderão ceder o seu lugar por meio de venda avulsa do seu ingresso. Como contrapartida, quem fizer isso vai ganhar 20 pontos no programa de sócio-torcedor Sócio Rei.

"O saldo de cadeiras disponibilizado mais as cadeiras que estão em posse do clube entrarão à venda na véspera da partida, na sexta-feira (dia 20), às 10 horas, com exclusividade para sócios até sábado (21), às 10 horas. Caso o setor não esteja esgotado, serão abertas vendas para o público geral também pela internet", informou o Santos, por meio de nota oficial.

Com ingressos com preços que variam entre R$ 10 e R$ 150 para esta partida contra o Grêmio, o Santos conseguiu vender todas as entradas para os últimos quatro jogos que o time disputou no estádio da Vila Belmiro neste Brasileirão.