Santos confirma que ingressos para o clássico contra o São Paulo estão esgotados

O Santos anunciou na manhã desta quarta-feira que os ingressos para o clássico que o time fará contra o São Paulo, no próximo domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, estão esgotados. O confronto será válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no qual o time santista ocupa a oitava posição, com 31 pontos.

O esgotamento dos bilhetes com bastante antecedência já era esperado, pois trata-se de um duelo contra um grande rival e a carga total de entradas foi de apenas 16 mil, sendo 11.500 colocadas à venda e outras 4.500 pertencentes a proprietários de cativas e camarotes. Por isso, as mesmas não podem ser comercializadas pelo clube.

Com uma semana de treinos para encarar o São Paulo, atual vice-líder do Brasileirão, o Santos vem embalado por uma vitória por 2 a 0 sobre o Paraná, obtida no último domingo, em Curitiba, e também contou com casa cheia em suas duas partidas anteriores na Vila Belmiro pela competição.

No primeiro destes duelos em seu estádio, o time comandado pelo técnico Cuca bateu o Sport por 3 a 0, em 18 de agosto. Uma semana depois, voltou a aproveitar bem o seu "alçapão" ao derrotar o Bahia por 2 a 0. E no último jogo que disputou como mandante pelo Campeonato Brasileiro, na quinta-feira passada, no Pacaembu, a equipe alvinegra não conseguiu passar de um empate por 0 a 0 com o Grêmio.