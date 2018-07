Santos confirma renovação do contrato do lateral Caju até 2019

A diretoria do Santos anunciou a renovação do contrato do lateral-esquerdo Caju, de apenas 19 anos. O atual vínculo com o jogador se encerraria ao término de 2015, mas agora o jovem assinou um novo acordo com o clube da Vila Belmiro, válido até 31 de dezembro de 2019.

No Santos desde agosto de 2013, Caju chegou inicialmente para atuar pela equipe Sub-20, tendo sido campeão da Copa do Brasil da categoria naquele ano, além de ter levado o título da Copa São Paulo em 2014. Depois, passou a ser aproveitado entre os profissionais.

Agora, Caju recebeu um aumento salarial considerável para renovar o seu contrato até 2019, em acordo celebrado por ele. "Isso é mais um sonho realizado. Só tenho a agradecer a Deus, a minha família e a todos do Santos por este momento. Nunca passou pela minha cabeça que seria tudo tão rápido. Estou muito feliz pela renovação. Se Deus quiser vamos trazer grandes títulos para o torcedor santista", disse o lateral, ao site oficial do clube.

Após estrear pelo Santos no segundo semestre de 2014, Caju passou a se revezar com o chileno Eugenio Mena como titular e disputou 13 partidas pelo clube. No início do ano, defendeu a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano Sub-20. Porém, ainda não atuou pelo Santos em 2015, pois ainda se recupera de uma lesão no púbis.