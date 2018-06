Santos confirma Ricardo Gomes como o novo executivo de futebol do clube

O Santos confirmou na noite desta quarta-feira a contratação de Ricardo Gomes como seu novo executivo de futebol. O treinador, que não dirigia um clube desde o ano passado, vai ser apresentado às 14 horas desta quinta-feira, no Santos Business Center, escritório do clube em São Paulo, próximo ao estádio do Pacaembu.

Ricardo Gomes, de 53 anos, vai ocupar o lugar de Gustavo Vieira, que ficou pouco tempo no clube ao ser demitido em fevereiro. Desde então, era o próprio presidente José Carlos Peres quem vinha liderando as negociações do clube, incluindo a transferência do atacante Rodrygo para o Real Madrid.

Gomes será uma espécie de braço direito do presidente do clube, com liberdade para acertar a renovação de contrato dos jogadores e buscar reforços. Poderá decidir, portanto, sobre o futuro do técnico Jair Ventura, alvo de críticas por parte da torcida nas últimas semanas, em razão das oscilações da equipe no Brasileirão.

Peres contratou Ricardo Gomes por conta da experiência do treinador dentro e fora de campo e também nos vestiários. Além disso, na avaliação do presidente santista, ele tem bom conhecimento sobre o mercado e pode trazer bons reforços para a equipe.

Zagueiro com carreira de sucesso, com passagens por clubes como Fluminense, Benfica e Paris Saint-Germain, Ricardo Gomes passou a exercer a função de treinador no fim da década de 90. Ele conquistou títulos no comando do próprio PSG, na França, e no Vasco, com a Copa do Brasil de 2011.

No caminho até este troféu, porém, ele sofreu um AVC hemorrágico durante um clássico com o Flamengo e se afastou do futebol. Quatro anos depois, voltou a atuar como técnico. Mas teve pouco brilhou no Botafogo, São Paulo e no Al-Nassr, da Arábia Saudita, no ano passado.