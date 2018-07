Santos confirma venda de Montillo para clube chinês

SANTOS - O Santos confirmou na tarde desta quarta-feira a venda do meia argentino Montillo para o Shandong Luneng, clube chinês agora comandado pelo técnico brasileiro Cuca. Ele já estava afastado do time há alguns dias, para negociar os últimos detalhes da transferência, e sua saída era dada como certa entre os santistas.

"O Montillo é um grande jogador, que sempre deu o máximo em campo. Entendo que foi uma boa escolha para ele, pela dimensão que o futebol chinês tem ganhado, e um bom negócio para o Santos. Terá sempre as portas abertas aqui conosco", comentou André Zanotta, superintendente de esportes do clube, ao anunciar o negócio.

Essa foi a terceira investida dos chineses para contratar Montillo. Dessa vez, eles ofereceram cerca de 8 milhões de euros ao Santos e ainda prometeram salarial anual de US$ 5 milhões para o jogador. Assim, o argentino vai embora após ficar 1 ano na Vila Belmiro, período em que disputou 52 jogos e marcou oito gols.

Montillo, que completa 30 anos em abril, foi contratado em janeiro de 2013 pelo Santos, por aproximadamente R$ 16 milhões, para ser o substituto do meia Paulo Henrique Ganso, vendido no segundo semestre de 2012 ao São Paulo, mas não repetiu com a camisa santista o bom futebol que apresentou antes no Cruzeiro.