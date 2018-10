Santos consegue liberação e Derlis González encara o Corinthians

O paraguaio Derlis González poderá enfrentar o Corinthians, dia 13, no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, a diretoria do Santos anunciou que fechou um acordo com a Federação Paraguaia de Futebol e obteve a liberação do atacante, que foi convocado para a seleção nacional.

O jogador santista vai se apresentar ao técnico Juan Carlos Osorio logo após o duelo de sexta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, diante do Vitória, em Salvador, para participar de treinamentos com o restante do grupo, mas retornará a tempo de disputar o clássico.

Derlis Gonzalez, de 24 anos, chegou ao Santos em julho, contratado por empréstimo de dois anos, vindo do Dínamo de Kiev em negociação que também envolveu a ida de Vitor Bueno para o time da Ucrânia. Desde então, disputou dez partidas, com um gol marcado.

A Federação Paraguaia já fizera um acordo semelhante com o Corinthians para a liberação do atacante Romero, que tem compromisso ainda mais importante nos próximos dias, o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil com o Cruzeiro, na próxima quarta-feira.

Nesta sexta-feira, Derlis poderá ser aproveitado pelo Santos como titular no duelo com o Vitória, pela 28ª rodada do Brasileirão, pois o atacante Rodrygo não tem presença garantida no confronto marcado para o Barradão.

Se poderá contar com Derlis contra o Corinthians, o Santos terá desfalques por causa de outras convocações. Rodrygo foi chamado para a seleção brasileira sub-20, assim como o Uruguai convocou Carlos Sánchez e Bryan Ruiz foi lembrado pela Costa Rica.